6月12日に上場予定の米スペースXのIPO株について、日本の証券会社でも申込受付が始まりました。IPO投資というと「当選したら初値で売って利益を狙う」というイメージがありますが、その常識は米国では必ずしも当てはまりません。実際、米国では上場後に大きく成長する企業も多く、投資家の考え方も日本とは異なります。スペースXのIPO投資を検討している人向けに、米国IPOの特徴や値動きの傾向、投資期間の考え方について解説しま