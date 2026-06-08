会場のTOKYO NODE HALLは、終始、緊迫感が張りつめていた。修正、編集一切なしの新人シンガーソングライター・Nakamura Hakによる、初のオンラインライブ＜TOKYO NODE × maximum10 pre. Nakamura Hak - Plugless Live＞。オフィシャルYouTubeチャンネルにて無料生配信された同公演の現地会場に、一部の関係者が招かれた。虎ノ門ヒルズ ステーションタワーを高速エレベーターとエスカレーターで46階まで上がるとたどり着けるTOKYO