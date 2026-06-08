エアロKは、花巻〜清州線でチャーター便を9月のシルバーウィークに運航する。花巻発は9月19日、清州発は9月22日の1往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は花巻発が2時間30分、清州発が2時間10分となる。エイチ・アイ・エス（HIS）がツアー商品を販売している。出発90日前までの予約で5,000円を割り引くほか、さらに過去に花巻発着のエアロKチャーター便利用ツアー、航空券を購入したリピーターには5,000円