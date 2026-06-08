1点を追う3回に三塁へ進塁した際に見せた珍行動【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。走塁中に見せた思わぬ“珍行動”に対し、地元放送局の実況陣や海外ファンから反響が寄せられている。1点を追う3回1死一塁の場面だった。大谷は次打者のフレディ・フリーマン内野手が放った右前打で、