1点を追う3回に三塁へ進塁した際に見せた珍行動

【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。走塁中に見せた思わぬ“珍行動”に対し、地元放送局の実況陣や海外ファンから反響が寄せられている。

1点を追う3回1死一塁の場面だった。大谷は次打者のフレディ・フリーマン内野手が放った右前打で、一塁から一気に三塁へ進塁した。しかし勢い余って三塁ベースをオーバーランすると、倒れ込むようにして帰塁。その際、両手をベースにつき、まるで腕立て伏せをするかのような珍しい動きを見せた。

突如として始まった試合中の“トレーニング”に、試合を中継した地元放送局の実況席も即座に反応した。「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるジョー・デービス氏は「あそこで腕立て伏せをしていますね」と描写。メジャー通算204勝を誇るレジェンドで解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「ハハハ」と思わず爆笑していた。

日本のみならず、海外のファンからも驚きや称賛の声が上がっている。「オオタニが三塁で腕立て伏せをやっている」「彼が腕立て伏せをするのは初めて見たかもしれない」「とてもイケてる」「オオタニが腕立て伏せ」「オオタニのコンディションがいいことを自ら証明している」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）