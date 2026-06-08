6月7日配信の「文春オンライン」で、人気アイドルグループ「なにわ男子」の長尾謙杜（23）と現在インフルエンサーとして活動する元E-girls・稲垣莉生（27）の熱愛が報じられた。

記事によれば、5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合をそれぞれで観戦したという2人。試合観戦後は稲垣の友人女性も交えて高級マンションで合流し、タクシーに乗り込んで飲食店とバーをハシゴしたと報じられている。

ある芸能関係者は言う。

「長尾さんにとって熱愛報道は、’23年9月に元セクシー女優でタレントの三上悠亜さん（32）との“お泊りデート”が『週刊文春』で報じられて以来2度目です。当時の記事によれば、三上さんは『Kis-My-Ft2』の千賀健永さん（35）と交際していたといい、“三角関係”の疑惑も浮上していました。

さらに同年8月と11月には、『なにわ男子』の西畑大吾さん（29）、高橋恭平さん（26）の熱愛も同誌で報じられていました。グループは今年11月でデビュー5周年を迎え、7月からはアリーナツアーが始まります。そうした大切な節目のタイミングで、長尾さんの熱愛報道が出たことにファンの間では動揺が広がっているようです」

いっぽう長尾との熱愛が報じられた稲垣は、インスタグラムのフォロワー数が22.5万人、YouTubeチャンネルの登録者数は24.5万人を誇る人気インフルエンサー。アパレルブランド「RIELLE RICHE」のプロデューサーでもあり、今月12日には初の写真集『SHEER』（kif刊）が発売されるなど若い女性を中心に支持を集めている。

ともに人気者同士だが、熱愛報道をきっかけに稲垣のインスタグラム投稿が“匂わせでは”と、一部ファンの間で注目を集めているようで――。

注目を集めているのは、稲垣が今年4月26日に愛猫の誕生日を祝ったことを報告した投稿。

キャプションに《HAPPY BIRTDAY 2さい メガネ似合ってるよこっちゃん ちょっとおバカなところも愛おしくてだいすきだよ♡》（原文ママ）と絵文字を添えてつづり、1本の動画と4枚の写真を公開。そのなかの1枚に、卓上の半球形シェードランプに猫が顔を近づけている写真があったのだが……。

あるWEBメディア記者は言う。

「この投稿に写っていたシェードランプは、デンマークの老舗照明メーカー『ルイスポールセン』が販売する、『パンテラ160ポータブル』という商品だと見られています。一部ファンの間では、長尾さんが’25年10月に出演した『王様のブランチ』（TBS系）のロケ企画で購入したランプと同じではないかという指摘が上がっているのです。ランプの色味も酷似していたことから、注目を集めてしまったのかもしれません」

稲垣の投稿はXでも取り上げられ、一部ファンからは次のような悲鳴が上がっている。

《涙出てきます本当にどうしましょう》

《え 匂わせ多すぎひどい やっぱほんまなんかなぁ、辛いなぁ》

《このランプ言われてるけど女んちじゃなくて長尾の家なんかな？まさかね？笑》

《稲垣莉生さん元カレのときも匂わせしまくってたし、探したらもっとありそう》（すべて原文ママ）

前出の芸能関係者は言う。

「このランプは同メーカーの中でも有名な商品ですので、インテリアにこだわりがある人であれば、持っていたとしてもおかしくないでしょう。とはいえ、文春の記事によれば、2人が交際に発展したのは昨年冬頃だといいます。もし熱愛報道が事実であれば、稲垣さんがインスタグラムに投稿した時期は、すでに交際中だったということになります。

稲垣さんの“匂わせ”をめぐっては、’22年9月に俳優・モデルの中田圭祐さん（30）と“お泊りデート”が報じられた際もSNSをザワつかせていました。同年8月に稲垣さんのYouTubeチャンネルで公開された動画に夜景が映っていたのですが、同時期に中田さんがインスタグラムにアップした夜景と“ほぼ同じ”という指摘が寄せられていたのです。

いっぽう、稲垣さんは’21年のクリスマスにYouTubeで行った恋愛相談で、“周りの目が気になって恋愛どころではない”という相談者の悩みに答えるかたちで、『気にする必要ないよね』『その人と2人でいる時間はその2人のもの』と回答。稲垣さんは恋愛にオープンなようですが、今回の熱愛報道の相手は人気アイドルであるだけに、ファンも敏感になっているのかもしれません」