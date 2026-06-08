将棋の八大タイトル戦の一つ、「第67期伊藤園お〜いお茶杯王位戦」七番勝負が2026年7月4日（土）に開幕します。今期の王位戦は、王位7連覇を目指す絶対王者・藤井聡太王位に対し、挑戦者決定戦で羽生善治九段を下した同学年のライバル・伊藤匠二冠が挑むという、将棋ファン必見の黄金カードとなりました。本記事では、第67期王位戦七番勝負の対局日程・会場一覧、結果速報、そしてABEMAでの無料生中継スケジュールまで、知りたい情