8日朝、秋田市河辺地区でニワトリがクマに食い荒らされる被害がありました。その後、クマは小屋の近くで駆除されています。被害があったのは、秋田市河辺諸井字山根の80代の男性が所有するニワトリ小屋です。秋田東警察署の調べによりますと、8日午前7時50分ごろ、ニワトリが騒いでいたため男性が小屋を確認したところ、クマが小屋に入り込んでいるのを見つけました。小屋では約20羽のニワトリが飼育されていましたが、そのうち9羽