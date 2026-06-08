コンセプトは「THE NAVY, THE ORIGIN」オリックスは8日、「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」期間中に選手たちが着用するユニホームのデザインが決定したと発表した。「深紺（ディープネイビー）」が採用された重厚なデザインに、ナインも好感を得ているようだ。今シーズンのロゴやユニホームの刷新に伴い、より深く力強い色調となったネイビーを全身にあしらっている。ホワイトのラインをアクセントに加えることで、洗練され