NEWSの増田貴久が自身のInstagramを更新し、ダウンタウンの浜田雅功との2ショットを公開した。 【写真】フェスのバックヤードでの青いスカジャン姿の浜田雅功と赤いスカジャン姿の増田貴久の2ショットを公開 ■大阪・万博記念公園で開催された『ごぶごぶフェスティバル2026』にNEWSが出演 6月6日と7日の2日間にわたり、大阪・万博記念公園 東の広場で開催された音楽イベント『ごぶごぶフェスティバル2026』。浜田の何