ダン・アイソーニャ氏の判定が物議【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に大敗を喫した。6回には4点を返して一時1点差に迫るも、ブルペン陣が崩れて2桁失点。一方で試合で話題を呼んだのは、球審のダン・アイソーニャ氏だった。判定が安定せず、何度も「ABSチャレンジ」を求められる場面があった。アイソーニャ氏は初回からゾーンが安定せ