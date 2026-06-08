ダン・アイソーニャ氏の判定が物議

【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）

ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に大敗を喫した。6回には4点を返して一時1点差に迫るも、ブルペン陣が崩れて2桁失点。一方で試合で話題を呼んだのは、球審のダン・アイソーニャ氏だった。判定が安定せず、何度も「ABSチャレンジ」を求められる場面があった。

アイソーニャ氏は初回からゾーンが安定せず、2回のニック・マドリガル内野手の打席で、ストライク判定が2度覆る場面があった。

また、5回のマドリガルの打席では、チェックスイングを見逃していたと指摘される場面もあり、その直後にもまた「ABSチャレンジ」でストライク判定がボールに覆った。7回のカイル・タッカー外野手の打席でも、判定が2度覆っていた。

この試合は日本時間5時プレーボールの一戦。NHK-BSで解説を務めた伊東勤氏は、序盤からアイソーニャ球審に疑問の声を寄せた。試合序盤は「デーゲームでまだ目が覚めてないんですかね」と指摘し、あまりにも判定が覆ったことで「今日は審判酷いですね」と苦言。タッカーの打席でかなり外れたボール球をストライクコールすると「これはひどいです」「2つぐらい外れてましたね」とボヤいた。（Full-Count編集部）