日本航空（JAL）は、国際線ビジネスクラスのアソートスナックとして、TWOが展開するスナック「2Snack 香るトリュフ」を、3月から2027年2月末まで提供している。TWOは、植物由来原材料を使ったプラントベーススナック「2Snack」を展開している。「2Snack 香るトリュフ」はヨーロッパ産黒トリュフ入りの原料を使い、ノンフライ製法で仕上げたスナックで、植物由来でありながら味わいを重視している点を評価し、採用した。機内では通