エンゼルスとのカード最終戦…明日は休養日【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打だった。チームは13失点を喫して大敗。エンゼルスとの3連戦は2勝1敗で終えた。大谷は相手先発ソリアーノと対戦した第1打席では初球を打ち上げて中飛。3回1死の第2打席ではシンカーを右前に運んで2試合連続