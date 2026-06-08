エンゼルスとのカード最終戦…明日は休養日

【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打だった。チームは13失点を喫して大敗。エンゼルスとの3連戦は2勝1敗で終えた。

大谷は相手先発ソリアーノと対戦した第1打席では初球を打ち上げて中飛。3回1死の第2打席ではシンカーを右前に運んで2試合連続安打とした。

6回の第3打席では右翼へのライナーを右翼手アデルに好捕されて凡退となった。7回先頭で迎えた第4打席では左腕ポメランツと対戦し、三塁線への内野安打を記録した。マルチ安打は2試合連続となった。

8回2死一、三塁の第5打席ではバックマンと対戦して、空振り三振だった。この日は5打数2安打で、打率は.300から.302に上昇した。

チームは1-6で迎えた6回にラッシング、ウォードの連続本塁打などで1点差に迫ったものの、7回に6失点を喫し、試合を決定づけられた。2桁失点は今季初となった。

ドジャースは休養日を挟み、9日（同10日）から敵地でパイレーツ、ホワイトソックスとのカードに臨む。（Full-Count編集部）