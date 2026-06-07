「めちゃくちゃカッコよかった」元日向坂46の松田好花が、元乃木坂46の新内眞衣との“はじめての出会い”を振り返った――。新内眞衣○「こんな人になりたい! ラジオっていいんだな」と思った“あの日”2日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)には、新内がゲスト出演。同番組の“先輩・後輩”にあたる2人だが、出会いは、2018年に開催された「坂道合同オーディション」だったそう