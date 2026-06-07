７日、公募で選ばれた新たな記帳者たちが、原爆死没者名簿への記帳を初めて行いました。 これまで原爆死没者名簿への記帳は、広島市が被爆者に依頼して行ってきましたが、被爆者の高齢化などを受け、今年初めて公募が行われました。 選ばれたのは１６歳から７０歳までの１４人で、この日が初めての活動となりました。 １４人は、１９５２年に初めて名簿への記帳を行った被爆者の１人から激励を受けたあと、亡くなった被爆者