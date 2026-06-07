芥川賞作家の田中慎弥さんはスマホもPCも持たず、連絡は電話とFAXを使っている。そんな田中さんから、スマホを手放さない現代人はどう見えているのか。筑波大学教授でメディアアーティストの落合陽一さんとの対談をお届けする――。※本稿は、田中慎弥・落合陽一『堕落論 住めば都のディストピア』（徳間書店）の一部を再編集したものです。写真提供＝徳間書店落合陽一さん（左）、田中慎弥さん - 写真提供＝徳間書店■常時接続さ