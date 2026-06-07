今週の日経225先物は、波乱の相場展開になりそうだ。5日の米国市場では主要な株価指数が大幅に下落した。特にナスダックは4％を超える急落となった。5月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比17.2万人増と予想（8.8万人増程度）を大きく上回ったことで、米連邦準備理事会（FRB）による年内の利上げ観測が高まった。米長期金利が上昇し、相対的な割高感から半導体やAI（人工知能）関連株には利益確定の売りが強まった。