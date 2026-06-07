エンゼルス戦に先発【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に先発登板。8回93球を投げて被安打2、4奪三振1失点の快投を披露し、今季6勝目（4敗）をマークした。試合後にロバーツ監督は「最も印象に残ったのは、集中力を維持したことだ」と点差がある中での投球を称えた。初回には2死一塁からペラザに中越え三塁打を浴び