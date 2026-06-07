本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板した。8回2安打1失点、4奪三振で9-2の快勝に貢献。6勝目を挙げた。試合中、ドジャースのベンチに乱入者が現れた。大谷翔平投手らが逃げ惑うなか、アンディ・パヘス外野手の容赦ない行動に米実況席は爆笑している。5回のドジャース攻撃開始前、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、ベンチ