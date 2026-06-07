本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板した。8回2安打1失点、4奪三振で9-2の快勝に貢献。6勝目を挙げた。試合中、ドジャースのベンチに乱入者が現れた。大谷翔平投手らが逃げ惑うなか、アンディ・パヘス外野手の容赦ない行動に米実況席は爆笑している。

5回のドジャース攻撃開始前、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、ベンチで慌てふためく選手たちの様子が映った。なんと、ゴキブリが乱入してきたようだ。気づいた大谷も逃げ惑い、ボールボーイと笑い合っていた。その後ろでは、パヘスがバットの先でゴキブリに攻撃していた。

「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席では、実況のジョー・デービス氏が「デカいゴキブリがベンチにいたようです」と伝えると、パヘスの攻撃を見て「Oh Oh！ やっつけろアンディ！」とまさかの声援。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「Hahahah！」と笑っていた。

「1番・DH」で先発出場した大谷は、11号2ランを含む4打数2安打2打点1四球で、打率を.300とした。



（THE ANSWER編集部）