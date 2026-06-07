YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「【対策】雨の日USJで後悔しないための持ち物＆楽しみ方」と題した動画を公開した。動画では、雨の日のユニバーサル・スタジオ・ジャパンにおける具体的な対策や、屋根のあるエントランスエリアでの充実した楽しみ方を解説している。 大雨予報のパークを訪れた花屋ユウは、「雨のユニバって嫌ですよね」と本音をこぼしつつ、憂鬱な気分を打開する策を提案する。土砂降り