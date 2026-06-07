「一次相続では税金ゼロだったのに、二次相続で一気に負担が増えた」。こうしたケースは、相続の現場では珍しくありません。実際、父の遺産1億5,000万円を「母がすべて相続したケース」と、「子どもにも分散したケース」では、最終的な相続税に700万円近い差が出ることもあります。なぜ、“相続税を払わなかった家庭”の方が、最終的に損をするのでしょうか。そこには、相続税特有の「累進課税」と「基礎控除」の構造があります。