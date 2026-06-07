スペインのレトロジャージに反響スペイン代表選手が着用するアディダスのレトロジャージが注目を集めている。ファンからも「めちゃくちゃイケてる」「どこで買えるの？」と反響を呼んでいる。 スペイン代表選手が着用しているこの新しいウェアはアディダスの1990年代のエキップメントコレクションの復刻デザイン。日本代表も先日のアイスランド代表戦で同様のデザインのジャージを着用して試合会場入りし、注目を集めた。 ア