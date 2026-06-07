巨人軍OB会長で、DeNAの元監督でもある中畑清氏（72＝本紙評論家）が7日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。巨人・丸佳浩外野手（37）が3日のオリックス戦の3点を追う8回、代打逆転満塁本塁打を放ち、チームを劇的勝利に導いたことについてコメントした。3日は、昨年6月3日に89歳で死去した偉大なOB長嶋茂雄さんの一周忌。「FOR3VER6・3〜長嶋茂雄〜」として開催された特別試合で、同じ千葉出身のベテランが