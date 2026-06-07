是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』が6月10日より韓国で公開される。公開に先立ち、現地時間6月5日、ソウル・CGV龍山アイパークモールで是枝監督によるスペシャルGV（ゲストビジット）が開催された。進行は、是枝監督作品『ベイビー・ブローカー』にも出演した俳優のイ・ジュヨンが担当した。【画像】『怪物』の子がヒューマノイドのリーダーに本作は是枝監督によるオリジナル脚本作品。“少し先の未来”を舞台に、亡くした息子