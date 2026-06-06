フランス車には、往々にして「デザインは素敵なんだけど…」「走りは楽しいんだけど…」「個性的なんだけど…」の「けど…」の先に、「でも、壊れやすいんでしょ」「壊れたらなかなか直らないんでしょ」というイメージがつきまとうことは否めない。新規購入に対してそんなネガティブイメージがあることをインポーターであるStellantis ジャパン株式会社は真っ向から受け止め、少しでも安心してフランス車を選んでもらうための新プ