人気の輸入車などが一堂に集まったイベントが、松本市で開かれました。松本市のアイネットやまびこドームで、6日から始まった「信州輸入車ショー」。県内外の輸入車正規ディーラー11社が参加し、アメリカやドイツ・イギリスなどの21ブランドの最新モデルや認定中古車が、勢ぞろいしました。朝から多くの人でにぎわい、憧れの輸入車に目を輝かせながらシートの座り心地を試すなどして楽しんでいまし