◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第2日（2026年6月5日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）2年ぶり2度目出場の神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が5バーディー、2ボギーの68で回り、通算2アンダーで42位から9位に急浮上した。トップとは2打差。神谷が2年前のリベンジを果たした。初出場の24年は2日連続77を叩きカットラインに6打届かず予選落ちを喫した。2度目の今年は難コース、リビエラCCで60台