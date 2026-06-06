お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が5日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんと宿題をめぐって口論になったことを明かした。【映像】市川團十郎、“急成長”した長女・麗禾＆長男・勸玄の姿に反響この日、小原は「昨日長男誠希千と宿題をする（始める）時間でもめました」と切り出し、習い事の都合で帰宅後すぐに宿題をする約束にもかかわらず、公園へ遊びに行こうとする誠希千くんと口論になったことを報告。「怒