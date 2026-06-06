お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が5日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんと宿題をめぐって口論になったことを明かした。

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この日、小原は「昨日長男誠希千と宿題をする（始める）時間でもめました」と切り出し、習い事の都合で帰宅後すぐに宿題をする約束にもかかわらず、公園へ遊びに行こうとする誠希千くんと口論になったことを報告。「怒鳴る母 怒鳴る長男」と激しい親子喧嘩に発展し「結局勝手にせえ！となり誠希千は宿題せずに公園に行きました」と明かした。

そんな中、長女・こうめちゃんが「presentと書かれた大きな袋（この袋も手作り）をお母さんにくれました」といい「中には花束が、はいっていた」と写真とともに紹介。さらに「お人形と、シール帳も入っていました」と明かし「気を遣わせてごめんね ありがとう」とこうめちゃんの優しさに感謝をつづった。

その後、誠希千くんとは「お互いにあやまってはないけど自然と仲直りできています」と報告。誠希千くんは自ら時間配分を考え、急ぎながらもやるべきことをやり遂げたそうで、その姿を見た小原は「誠希千には、宿題する時間なんてとやかく言うのもう、やめた方がいいなと思いました」と心境の変化を告白した。

最後に「自分で時間配分を考えられる性格、年齢なのにある意味、甘やかしすぎていた、、、自立を妨げている、、、と反省」とつづり、ブログを締めくくった。