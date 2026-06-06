在仙台カンボジア王国名誉領事館は、6月4日をもって閉館した。在仙台カンボジア王国名誉領事館は2019年8月1日に開設し、東北6県を管轄エリアとしてビザの申請や発行業務を行っていた。カンボジアの名誉領事館は国内に、大阪、境港、福岡の3か所を設置している。NHKの報道によると、名誉領事の田井進氏が仙台国税局から約3億7,000万円の申告漏れの指摘を受けたほか、コンサル業務を発注しキックバックを受けた各社に追徴課税を行っ