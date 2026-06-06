●現実の死を設計する“暗殺コンサルタント”を描く 7日にスタートするWOWOW『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』(毎週日曜22:00〜／WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド、全6話 ※第1話無料放送・配信)。韓国の作家イム・ソンスン氏の小説を原作に、ミステリー小説家志望の青年・伊崎耀(伊藤健太郎)が、謎の男・黒川秋峰(GACKT)に引き込まれ、現実の死を設計する“暗殺コンサルタント”へと変貌していくダーク・サス