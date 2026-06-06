取材陣に笑われても『リング』で信じさせた“起こり得ない恐怖” 中田秀夫監督、新作『コンサルタント』で突く“現実と虚構の間にある恐怖”

取材陣に笑われても『リング』で信じさせた“起こり得ない恐怖” 中田秀夫監督、新作『コンサルタント』で突く“現実と虚構の間にある恐怖”