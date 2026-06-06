■人の一生を左右する「遺伝」の真実新しい環境や目標に向かってがむしゃらに走ってきた一方で、ふと「あの人はなぜあんなに成果を出せるのか」「どうして自分は物事を継続できないのか」と焦燥感をおぼえることはありませんか。こうした日々の生きづらさの背景には、私たちの意思や努力では手の届かない「前提条件」が潜んでいるのかもしれません。前提条件の代表と言える存在が、「遺伝」です。今回、プレジデントオンラインのア