■人の一生を左右する「遺伝」の真実

新しい環境や目標に向かってがむしゃらに走ってきた一方で、ふと「あの人はなぜあんなに成果を出せるのか」「どうして自分は物事を継続できないのか」と焦燥感をおぼえることはありませんか。こうした日々の生きづらさの背景には、私たちの意思や努力では手の届かない「前提条件」が潜んでいるのかもしれません。

前提条件の代表と言える存在が、「遺伝」です。今回、プレジデントオンラインのアーカイブの中から、特に読者の反響が大きかった「遺伝の真実」に迫る3本の記事を厳選しました。

1本目は、脳科学者の中野信子氏による「努力の才能」についての論考です。とある音楽家を対象にした実験結果から導き出された「努力は報われる」という美徳の裏にある残酷な現実を、脳科学のアプローチで解き明かします。

2本目は、作家の橘玲氏が現代のキーワードである「親ガチャ」の本質に迫ります。自らの人生を幸福と捉える基準になる「3つの資本」に言及し、自分らしく豊かに生きるためのヒントを説いています。

3本目は、大阪大学名誉教授の深瀬浩一氏による、血液型と人類の生存戦略の関係性を紐解くレポートです。なぜ人類には複数の血液型が存在するのか、病気リスクの視点からその謎に迫ります。

才能、幸福感、そして健康――。私たちが「個人の努力や運」であると思い込んでいたものの正体は何なのか。この冷徹な現実を知ることで、自分自身を正しく把握し、現代を賢くしなやかに生き抜くための確かな戦略が見えてくるはずです。

■中野信子｢努力できるかどうかは"生まれ"でほぼ決まる｣…人生の成功を左右する"遺伝"の残酷な真実

（2026年2月14日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／SergeyNivens）

努力を続けられる人とそうでない人は何が違うのか。脳科学者の中野信子さんは「努力できるか努力できないかは、生まれつきの才能でほぼ決まってしまう。それを示した興味深い研究結果がある」という――。<続きを読む>

■最もこわい親ガチャは｢貧富｣より｢性格｣｢環境｣の遺伝…質素な生活でも幸福度が高い人が親から受け継いだ才能

（2025年11月9日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／MikePlotczykImages）

豪奢な生活をしている人がうらやましくなることがある。でも、そうしたいかどうかはまた別の話だ。作家の橘玲さんは「俗に“親ガチャ”といわれ、家庭環境の良し悪しについて語られることが多いが、本当の親ガチャは“遺伝”にほかならない。幸福度が高い人、低い人の違いも、実は“それ”でほとんど説明できる」という――。<続きを読む>

■｢血液型で病気リスクがこんなに違う｣O型の発症率が66%も少ない｢世界で約100万人が命を落としてきた病気｣

（2026年3月8日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／digicomphoto）

命を奪う感染症の発症率が低い血液型は何か。大阪大学名誉教授の深瀬浩一さんは「分子生物学の分析によると、最初に存在した血液型はA型だとわかっている。しかし人間の血液型がA型だけだった場合、A型にとってリスクの高い感染症が流行すれば、人類は滅亡に至るため、命を奪う感染症に罹りにくい血液型が生まれた」という――。<続きを読む>

----------

PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

----------

（PRESIDENTまとめ）