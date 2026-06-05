ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「Times」が、シチズン時計“LIGHT in BLACK”のCMソングに起用されている。同新曲「Times」のレコーディング風景を収めた映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開された。光発電“エコ・ドライブ”誕生50周年を記念したブランド横断コレクションとして、“光と時”がテーマの“LIGHT in BLACK”は、シチズン時計から6月4日に数量限定で発売がスタートした腕時計。新曲「Times」は“LIGHT in BLA