あいみょんが、キャリア初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』を2026年9月9日（水）にリリースすることが決定した。本作は、2016年リリースのメジャーデビューシングル「生きていたんだよな」から2025年リリースの「スケッチ / 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」までの全シングル曲とカップリング曲を収録。メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんにとって10年間の活動を総括する集大成的な