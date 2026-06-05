あいみょんが、キャリア初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』を2026年9月9日（水）にリリースすることが決定した。

本作は、2016年リリースのメジャーデビューシングル「生きていたんだよな」から2025年リリースの「スケッチ / 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」までの全シングル曲とカップリング曲を収録。メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんにとって10年間の活動を総括する集大成的な作品となっている。

▲『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』ジャケット

公開されたジャケット写真は、あいみょんのメジャーデビュー以降すべての作品のアートワークを手がけるとんだ林蘭氏が今作もアートディレクションを担当。広大な砂漠の中で「唇型の乗り物」に乗った探検隊姿のあいみょん、そしてその近くには、顔が唇型になった犬のような生き物が印象的な、冒険心と遊び心に溢れたアートワークに仕上がった。

CDは、通常盤でも3枚組というボリュームたっぷりの構成。Disc-1とDisc-2には、ストリーミング再生8億回を突破した「マリーゴールド」、6億回再生を記録した「裸の心」、4億回再生の「君はロックを聴かない」といった大人気曲など全24曲を収録。そしてDisc-3には、ファンから深く愛され続けている人気のカップリング曲など、独自の感性が光る全18曲が選りすぐられている。

さらに初回限定盤には、新曲「今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。」を収めたSPECIAL BONUS CD（Disc-4）が付属。こちらのパッケージは12インチレコードサイズの特別仕様となっており、同サイズの大型ブックレットも同梱される豪華仕様だ。

また、現在5か月連続リリース中のアナログ盤にも封入されている「あいみょん10th Anniversary Card」が本作品にも封入。カード記載のQRコードを読み込むと、特典がもらえるキャンペーンに参加でき、10周年にふさわしいスペシャルな特典が今後発表される予定だ。

なお、発表にあわせてティザー映像「この曲歌えるかな？チャレンジ！！」も公開された。ベストアルバムのリリースにちなみ、自身の楽曲の「サビドン！クイズ」に一発撮りで挑戦している。

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■あいみょんコメント

デビューした時から、シングル1枚1枚が、

アルバムの1枚1枚が

自分の名刺代わり！と思って

「こういう者です、良かったら聴いて下さい」

という気持ちでCDを作ってきました。

気づけば10年が経とうとしていて、

歳も重ねて、

歌声も言葉の表現も変化していると感じるし、

本当に喜怒哀楽いろんな事がありました。

でも、変わらないのは

いつだって自分の作りたい音楽を作っている事。

自分の中から溢れる言葉やひらめきを信じてる事。

音楽が楽しくて、大好きな事です。

もちろん私1人では踏み込めなかった10年、

たくさんの感謝と大切な思い出が詰まったベストアルバムができました。

私の音楽が初めましての人も、そうじゃない人も

改めて、

あいみょんです、良かったら聴いて下さい！

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■『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』クレジット

［artwork］

art direction: とんだ林蘭

design: 土田陽介(Caught)

photo: 花房 遼

photo assistant: 黒沢友凱, 郄橋正虎

retouch: エモト ショウタ(4-kaku)

styling: 二宮ちえ

hair & make-up: 松野仁美

art: 山家章宏(yana) ［movie］

directed by とんだ林蘭

camera / edited by 澤野洋土

design: 土田陽介(Caught)

styling: 二宮ちえ

hair & make-up: 松野仁美

sound mixer: koty

sound assistant: 碧 production assistant: 上山宣樹･武井美彩代(OKNACK Inc.), 渡邉蓉子, 荒谷穂波

◾️『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』

2026年9月9日(水)発売

CD予約 https://Aimyon.lnk.to/ChaseTheLips

特設サイト https://www.aimyong.net/feature/aimyon_best 価格：

初回限定盤：税込6,930円

通常盤：税込4,950円 収録曲：

Disc-1

生きていたんだよな

愛を伝えたいだとか

君はロックを聴かない

満月の夜なら

マリーゴールド

今夜このまま

ハルノヒ

真夏の夜の匂いがする

空の青さを知る人よ

さよならの今日に

裸の心

スーパーガール Disc-2

愛を知るまでは

桜が降る夜は

ハート

双葉

初恋が泣いている

愛の花

ノット・オーケー

あのね

リズム64

会いに行くのに

スケッチ

君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを! Disc-3

今日の芸術

君がいない夜を越えられやしない

ハッピー

MIO

青春と青春と青春

わかってない

あなたのために

鯉

テレパしい

葵

ユラユラ

ミニスカートとハイライト

森のくまさん

皐月

彼氏有無

die die die

ねむい

おばけがでるぞ Disc-4（初回限定盤特典）： SPECIAL BONUS CD ※新曲

今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。

◾️アナログ盤リリース情報 ●1st Album

『青春のエキサイトメント（LP）』

2026年4月29日(水)発売

\5,940（税込）／WPJL-10295/6

購入はこちら：https://aimyon.lnk.to/ExcitementOfYouth ●2nd Album

『瞬間的シックスセンス（LP）』

2026年5月20日(水)発売

\5,940（税込）／WPJL-10297/8

購入はこちら：https://aimyon.lnk.to/MomentarySixthSense ●3rd Album

『おいしいパスタがあると聞いて（LP）』

2026年6月24日(水)発売

\5,940（税込）／WPJL-10299/300

購入予約はこちら：https://aimyon.lnk.to/HeardThatTheresGoodPasta ●4th Album（再プレス）

『瞳へ落ちるよレコード（LP）』

2026年7月22日(水)発売

\5,940（税込）／WPJL-10327/8

※リマスタリング／リカッティング

※45RPM仕様

購入予約はこちら：https://aimyon.lnk.to/FallingintoyoureyesRecord ●5th Album（再プレス）

『猫にジェラシー（LP）』

2026年8月26日(水)発売

\5,940（税込）／WPJL-10329-330

※リマスタリング／リカッティング

※45RPM仕様

購入予約はこちら：https://aimyon.lnk.to/JealousofCats

◾️＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場＞ 公演日：2026年7月14日（火）・15日（水）

開場／開演：16:30 ／ 18:30

会場：阪神甲子園球場

特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/tententen_koshien