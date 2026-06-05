「成功している人ほど飲み会に行かない」と聞いたことはありませんか?実際、成果を出している人のなかには、会社の飲み会や付き合いの場にあまり参加しない人もいます。しかし、それは人づきあいを軽視しているからではなく、時間の使い方を意識しているため。本記事では、成功者が飲み会を断る理由や参加を判断するポイント、上手な断り方、飲み会に行かない人の有意義な時間の使い方を紹介します成功者が飲み会を断る理由成功者