INFORICHは6月以降より、急速充電に対応した新型モバイルバッテリーの国内展開を順次開始する。急速充電バッテリースマートフォンの高性能化やアプリの高機能化、端末の買い替えサイクルの長期化などを背景に、ユーザーのバッテリーの消耗スピードは年々加速。これに伴い、市場では「より早く、効率的に充電したい」というニーズが高まっている。そのニーズを受け、INFORICHでは充電スピードと効率性を両立した新型急速充電バッテ