INFORICH、急速充電可能な新型モバイルバッテリーの国内展開を開始 - 価格据え置き
INFORICHは6月以降より、急速充電に対応した新型モバイルバッテリーの国内展開を順次開始する。
急速充電バッテリー
スマートフォンの高性能化やアプリの高機能化、端末の買い替えサイクルの長期化などを背景に、ユーザーのバッテリーの消耗スピードは年々加速。これに伴い、市場では「より早く、効率的に充電したい」というニーズが高まっている。そのニーズを受け、INFORICHでは充電スピードと効率性を両立した新型急速充電バッテリーを開発。
新型バッテリーは、USB PDおよびPPS規格に対応することで最大約20Wの急速充電を可能に。また、バッテリー容量を8,000mAhへと増量するなど、大幅なスペック向上を実現しながらも、利用料金は従来の通常バッテリーと同額(価格据え置き)で提供される。
2026年1月より中国での展開を皮切りに、香港、オーストラリアへと順次グローバル展開を拡大してきたが、この6月、ついに日本国内での提供をスタート。今後は市場の需要に応じて、順次展開数を拡大していくという。
従来モデルとの比較表
急速充電バッテリー
スマートフォンの高性能化やアプリの高機能化、端末の買い替えサイクルの長期化などを背景に、ユーザーのバッテリーの消耗スピードは年々加速。これに伴い、市場では「より早く、効率的に充電したい」というニーズが高まっている。そのニーズを受け、INFORICHでは充電スピードと効率性を両立した新型急速充電バッテリーを開発。
2026年1月より中国での展開を皮切りに、香港、オーストラリアへと順次グローバル展開を拡大してきたが、この6月、ついに日本国内での提供をスタート。今後は市場の需要に応じて、順次展開数を拡大していくという。
従来モデルとの比較表