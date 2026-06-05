すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のファミリーレストランチェーン「ジョナサン」が、「夏の東北涼麺」フェアを開催し、夏の定番「盛岡冷麺（キムチ・コチュジャンつき）」を含む3商品を6月11日から期間限定で販売します。「山椒（サンショウ）辣油香るカレーな冷やし豆乳担々うどん」「アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳」も販売します。【えっ？】「ジョナくじ」の景品が豪華！ジョナサンの新商品と