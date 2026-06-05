すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のファミリーレストランチェーン「ジョナサン」が、「夏の東北涼麺」フェアを開催し、夏の定番「盛岡冷麺（キムチ・コチュジャンつき）」を含む3商品を6月11日から期間限定で販売します。「山椒（サンショウ）辣油香るカレーな冷やし豆乳担々うどん」「アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳」も販売します。

【えっ？】「ジョナくじ」の景品が豪華！ ジョナサンの新商品と一緒にチェック！

「盛岡冷麺（キムチ・コチュジャンつき）」は、強いコシと滑らかな喉ごしが特徴の岩手県内の製麺所から仕入れた麺を使用。すっきりとしたブイヨンベースのまろやかスープが楽しめ、キムチとコチュジャンで好みの味に調整することができます。価格は単品が1209円（以下、税込み）です。

「山椒辣油香るカレーな冷やし豆乳担々うどん」は、喉ごしのよい秋田・稲庭町の「無限堂」の稲庭うどんを使用し、クリーミーな「カレー豆乳担々」仕立てにした一品。特製ドライカレーのコクと山椒辣油の香りが楽しめる「進化系・稲庭うどん」。単品1319円。

「アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳」は、肉のうまみがあふれるアンガスビーフ100％のハンバーグを、瀬戸内産レモンの酸味を効かせた特製「旨塩ねぎダレ」と合わせ、さっぱりに仕上げた「スタミナ膳」です。青唐辛子みそで味変もできます。1649円。

ジョナサンでは、「アンガスビーフ100％ステーキハンバーグ」各種1品を食べるごとに、「オージー・ビーフ ステーキ食べ比べセット」などの豪華賞品やクーポンが当たる「ジョナくじ」を同日からスタートします。