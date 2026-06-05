途中交代のマンシーは「息切れの症状がある」【MLB】Dバックス 3ー2 ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）予想されていたとはいえ、球団から届いた報せにファンが騒然となった。ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦。マックス・マンシー内野手が走塁中に一塁手と激突し途中交代。直後に明かされたマンシーの症状に「辛すぎる…」「きついよ」とファンの悲鳴が飛び交った。負傷交代したマンシー