SABOTEMPLEが8月13日、徳島ワジキ工場の芝生広場で開催される入場無料の野外ライブ＜EXCITING SUMMER in WAJIKI 2026＞にオープニングアクトとして出演することが決定した。THE BAWDIES、水曜日のカンパネラ、ブランデー戦記といった豪華アーティストとともに、地元・徳島の地にて全力で音楽を鳴らす。SABOTEMPLEにとっては初めての夏フェスの舞台となる。■＜EXCITING SUMMER in WAJIKI 2026＞8月13日(木)大塚製薬 徳島ワジキ