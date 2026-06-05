気象庁は6月1日、春(3月〜5月)の天候まとめを発表しました。春の平均気温は全国的に高く、西日本を中心に記録的な暖かさになりました。さて、今年の夏も厳しい暑さになるのでしょうか?【3月〜5月の気温まとめ】西日本では春としては1位タイの暖かさに気象庁は6月1日、2026年の春(3月〜5月)の天候まとめを発表しました。日本付近では、3月前半や4月下旬から5月前半にかけて寒気の影響を受けた時期がありましたが、そのほかの期間は