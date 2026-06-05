視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ 松井ケムリ探偵の調査した『亡き母がくれたぬいぐるみを蘇らせて』は、大阪府の女性（３８）から。大阪に住む３８歳、一児の母である私には、昔からとても大切にし