なぜ外国人は日本で寿司を食べたがるのか。寿司にまつわるビジネスに詳しいながさき一生さんは「世界的な魚介消費の伸びや和食のユネスコ無形文化遺産登録に加え、自国の寿司と日本との間にある圧倒的なクオリティと価格の差が背景にある」という――。※本稿は、ながさき一生『最強の寿司ビジネス』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ma-no※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ma-no■寿司